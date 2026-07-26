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Global_Chronicles
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян
В Министерстве внутренних дел РФ сообщили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники намеренно оставляют карту в банкомате, чтобы затем вымогать деньги у доверчивых людей.
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В пресс-центре МВД России описали нестандартную уловку, которую стали применять аферисты. Схема рассчитана на граждан, которые решат воспользоваться чужой картой.

 

Мошенник специально оставляет платежную карту в банкомате. Когда случайный прохожий замечает ее и пытается вернуть или совершает какое-либо действие, появляется сам злоумышленник. Вместе с ним приходят подставные свидетели. Они обвиняют человека в краже и требуют «решить вопрос на месте» за денежное вознаграждение. В МВД отметили, что эта схема уже зафиксирована. Также участились звонки от лжесотрудников банков. Они сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дропперстве и пытаются получить доступ к деньгам. Полиция рекомендует не поддаваться на провокации и не вступать в контакт с незнакомцами в подобных ситуациях.

#мошенничество #мвд #банкомат #предупреждение #банковская карта #аферисты
Источник: tass.ru
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