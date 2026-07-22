В своё время она соединяла Римский театр и Акрополь на холме

Во время раскопок в Анталии, на средиземноморском побережье Турции, археологи нашли около 300 м мощёной дороги, известной как Театральная улица. Вдоль дороги найдены общественные здания, дома, магазины, крытая колоннада, ворота и пекарня в хорошем состоянии. Раскопки проводятся с 2022 года.

Изображение: AA

Театральная улица связывала театр у подножия поселения и Акрополь над ним. Ширина улицы составляла 3–5 м, и она могла представлять один из наиболее оживлённых маршрутов древнего Аспендоса.

Изображение: AA

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Маршрут вскоре будет восстановлен и откроется для посетителей. Они смогут пройти по пути, которым пользовались жители Древнего города для перемещения между жилыми, коммерческими и административными кварталами.

Акрополь находится примерно в 60 м над равниной и содержит остатки базилики, рыночного здания, монументального фонтана и других общественных сооружений.

Изображение: AA

Также раскопки позволили найти инфраструктуру под Театральной улицей. На глубине около 1 м находится канализационный канал для отвода сточных вод из городского района. Акведук переносил воду из источников в северных холмах, обеспечивая потребности населения.

Театр и акведуки Аспендоса включены в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2015 года.