У них будет рейтинг защиты от воды и пыли IP69K

Продолжаются утечки информации относительно выходящих 22 июля умных часов Samsung. На этот раз появились сведения о премиальной модели Galaxy Watch Ultra 2, которые рассказывают о внешнем виде и характеристиках устройства.

Источник: evleaks

Источник: evleaks

Источником информации стал известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks), который поделился маркетинговыми материалами. Они показывают, что часы выполнены в корпусе из титана, имеют форму квадрата со скруглёнными углами. Входящий в комплект поставки ремешок является силиконовым. Часы станут на 12% тоньше модели первого поколения, что может повысить удобство их ношения.

Источник: evleaks

Источник: evleaks

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На правой стороне корпуса располагаются три кнопки, среднюю из которых можно настраивать на выполнение различных действий. Рейтинг защиты от воды и пыли вырос до IP69K с прежнего IP68.

Источник: evleaks

Источник: evleaks

Используется круглый дисплей OLED с яркостью до 5000 нит вместо 3000 нит на часах прошлого поколения. Устройство работает на основе наиболее современного процессора Snapdragon Wear Elite. Также известно о наличии аккумулятора ёмкостью 800 мАч. Это значение выросло на 35%.