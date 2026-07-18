Он может войти в состав основного приложения, и все анкеты в нём будут проверены на подлинность

Издание «Коммерсант» сообщает, что на платформе Avito в будущем может появиться сервис для знакомств. Он будет интегрирован в состав основного приложения, хотя решение о запуске сервиса пока не принято. Для начала требуется проанализировать рынок и понять интерес пользователей.

Ставка может быть сделана в первую очередь на безопасность и точность рекомендаций при подборе пары. Для безопасности могут ввести обязательное подтверждение анкет, чтобы решить проблему других сайтов знакомств в виде фейковых аккаунтов и ботов. Модерация может состоять из трёх степеней, а проверка подлинности личности будет происходить при участии сторонних сервисов, включая «Госуслуги». Пройдя все проверки, получать доступ к знакомствам можно будет бесплатно.

Изображение: ChatGPT

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Преимуществом Avito является наличие большой аудитории и поддержка около ста технологий машинного обучения. Финансовая сторона вопроса также может повлиять на запуск сервиса, поскольку по итогам 2025 года наиболее крупные сайты знакомств в России показали рост выручки на 25%. Она составила 6,2 млрд руб., если верить статистике от Smart Ranking. Три четверти этого рынка в России в настоящее время занимают «VK Знакомства», Mamba и Twinby.

Впрочем, имеются и не столь благоприятные оценки рынка знакомств в России. Data Insight утверждает, что рынок платных знакомств в 2023 году составлял 11–12 млрд руб., а в 2025 году сократился до 8–10 млрд руб. Данные Mediascope говорят о падении аудитории на 4–14% во второй половине 2025 года.

По мнению сторонних наблюдателей, только проверка личности может оказаться недостаточной для успеха сервиса. Скептики полагают, что сайты знакомств на самом деле не заинтересованы в знакомствах своих пользователей, а пытаются удержать их как можно дольше для заработка. От сервиса Avito потребуется качественный механизм подбора пар и анкеты настоящих людей, чтобы занять место ушедших из страны в 2022 году сервисов вроде Tinder.