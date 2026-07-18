Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
На Avito может появиться бесплатный сервис для знакомств
Он может войти в состав основного приложения, и все анкеты в нём будут проверены на подлинность
реклама

Издание «Коммерсант» сообщает, что на платформе Avito в будущем может появиться сервис для знакомств. Он будет интегрирован в состав основного приложения, хотя решение о запуске сервиса пока не принято. Для начала требуется проанализировать рынок и понять интерес пользователей.

Ставка может быть сделана в первую очередь на безопасность и точность рекомендаций при подборе пары. Для безопасности могут ввести обязательное подтверждение анкет, чтобы решить проблему других сайтов знакомств в виде фейковых аккаунтов и ботов. Модерация может состоять из трёх степеней, а проверка подлинности личности будет происходить при участии сторонних сервисов, включая «Госуслуги». Пройдя все проверки, получать доступ к знакомствам можно будет бесплатно.

Изображение: ChatGPT

реклама

Преимуществом Avito является наличие большой аудитории и поддержка около ста технологий машинного обучения. Финансовая сторона вопроса также может повлиять на запуск сервиса, поскольку по итогам 2025 года наиболее крупные сайты знакомств в России показали рост выручки на 25%. Она составила 6,2 млрд руб., если верить статистике от Smart Ranking. Три четверти этого рынка в России в настоящее время занимают «VK Знакомства», Mamba и Twinby.

Впрочем, имеются и не столь благоприятные оценки рынка знакомств в России. Data Insight утверждает, что рынок платных знакомств в 2023 году составлял 11–12 млрд руб., а в 2025 году сократился до 8–10 млрд руб. Данные Mediascope говорят о падении аудитории на 4–14% во второй половине 2025 года.

По мнению сторонних наблюдателей, только проверка личности может оказаться недостаточной для успеха сервиса. Скептики полагают, что сайты знакомств на самом деле не заинтересованы в знакомствах своих пользователей, а пытаются удержать их как можно дольше для заработка. От сервиса Avito потребуется качественный механизм подбора пар и анкеты настоящих людей, чтобы занять место ушедших из страны в 2022 году сервисов вроде Tinder.

#технологии #интернет #рунет #avito #знакомства
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперземля 55 Cancri e с атмосферой богатой водородом и угарным газом плавит свои же горные породы
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Pink Floyd и We Are Rewind выпустили кассетный плеер с ремастером The Dark Side of the Moon
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 получил разрешение на полёты при температурах до –50°C
Бывший инженер Sega разработал реагирующий на удары по корпусу эмулятор ЭЛТ-телевизора
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Создатель God of War раскритиковал современные AAA-игры за перекос в сторону сюжета
MSI выпустила новые модели GeForce RTX 5060 V1 на базе более крупного графического процессора GB205
Pulsar представила игровую мышь со встроенным 40-мм вентилятором Noctua весом 73 грамма
OnePlus обещает обновлять ПО и перевести свои устройства на ColorOS с выпуском Android 17
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
В Tom's Hardware сравнили Ryzen 7 7700X3D с конкурентами от Intel и AMD в играх и приложениях

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter