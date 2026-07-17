Длина фигурки составляет 23 мм, а вес — менее 10 г

В поле недалеко от Тучина в Чехии археолог-любитель Мирослав Коминек обнаружил кельтскую бронзовую фигурку утки. Она была найдена в хорошем состоянии, и для этого даже не потребовался металлоискатель, поскольку она лежала на поверхности.

Изображение: Чешское радио

Небольшой размер не помешал фигурке сохранить ряд проработанных деталей. К их числу относятся округлые глаза, удлинённый клюв с расширением на конце, тело в форме капли. Поперечные борозды на задней части могут изображать хвост. Для чего эта фигурка предназначалась, неизвестно. Она могла быть игрушкой или иметь символическое значение. Также археологи не исключают, что фигурка была прикреплена к более крупному предмету как декоративный элемент.

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Подобные артефакты в хорошем состоянии находят редко, поскольку сельскохозяйственная деятельность зачастую повреждает находящиеся близко к поверхности земли предметы. Фигурка могла быть сделана в кельтском железном веке более 2000 лет назад. Металлические изделия тех лет часто изображали людей, растения и животных.

Изображение: Чешское радио

Тучин расположен недалеко от Моравских ворот, естественного коридора между Карпатскими и Судетскими горными системами. Здесь проходила одна из ветвей Янтарного пути, по которому перевозили балтийский янтарь на юг, а соль и металлические предметы — в обратном направлении. Среди других находок в этом регионе можно назвать римский серебряный денарий.