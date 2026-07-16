Бассейн подобного размера был способен уместить 300 человек

Во время раскопок в Траллейсе, Турция, археологи обнаружили монументальный бассейн длиной 37 м и шириной 12 м. Предположительно, этому бассейну не менее 2000 лет, и он был способен вместить в себя 300 человек. Сооружение располагается на территории обширного банно-гимнастического комплекса площадью около 40 000 квадратных метров недалеко от современного города Айдын.

Изображение: Анатолийская археология

Удалив отложения, археологи получили возможность изучить планировку бассейна, водную инфраструктуру и связь с близлежащими спортивными и купальными сооружениями. Считается, что это был бассейн с холодной водой. Такие бассейны ранее обозначались латинским словом natatio.

Изображение: Анатолийская археология

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Глубина бассейна в данном случае равна около 1,5 м. Руководитель раскопок Мурат Чекильмез описывает его размеры как олимпийские и не исключает, что здесь проходили организованные спортивные тренировки. По его мнению, за один день через банно-гимнастический комплекс могло проходить 3000–5000 человек.

Вода для бассейна транспортировалась с гор к северу от города по водопроводной системе протяжённостью около 56 километров. Удалось найти дренажные каналы для быстрого опорожнения бассейна в случае его загрязнения. Всё это демонстрирует масштаб проделанных инженерных работ.

Изображение: Анатолийская археология

Группа археологов собирается после реставрации заполнить древний бассейн водой в рамках программы Турции «Наследие для будущего».

Древний город Траллейс историки связывают с фракийцами и поселенцами из Аргоса. Он был захвачен Александром Великим в 334 году до н. э. и переходил между возникшими после его смерти царствами. Затем он стал важным городским центром во времена римского правления. Город также известен своими скульптурами эпохи эллинизма и Римской империи.