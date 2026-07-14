Samsung Foundry заполучила очередного крупного клиента

Несколько дней назад появлялась информация о том, что Samsung может стать производителем чипов искусственного интеллекта для компании Anthropic. Теперь южнокорейское издание Newsworks Korea сообщает, что контракт был заключён.

Чип будет производиться по техпроцессу 2 нм с применением передовой технологии упаковки. Будет ли производство вестись на предприятии в Южной Корее или в Техасе, не сообщается. Ранее Samsung Electronics вложила $65 млрд в раунд финансирования H компании Anthropic.

Изображение: Gemini

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За несколько месяцев до этого Samsung заключила контракт на поставку чипов с Tesla и Groq, в результате чего последний квартал она завершила с прибылью, впервые за три года для полупроводникового подразделения. Samsung Electronics сейчас единственная среди крупных компаний предлагает производство чипов, их упаковку и создание микросхем памяти.