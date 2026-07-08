Компания GPD известна в первую очередь портативными игровыми устройствами, но теперь она решила выйти и на рынок мини-компьютеров. Первой попыткой стала модель GPD Box, которую предлагается приобрести на платформе Indiegogo, где сейчас ведётся сбор средств.
Данный ПК будет доступен для приобретения на процессорах Panther Lake. Выбор будет из моделей Intel Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H. Это 16-ядерные чипы со встроенной графикой на архитектуре Xe3. Ultra X7 358H предлагает более мощную графическую часть Arc B390, которая даст доступ к современным играм без необходимости использовать дискретную видеокарту. Ещё этот чип обеспечивает производительность искусственного интеллекта на уровне 180 TOPS.
По словам разработчиков, GPD BOX становится первым в мире мини-ПК с наличием порта MCIO 8i. Также здесь есть два порта USB 4 v2.0. MCIO 8i основан на интерфейсе PCIe 5.0 x8, которого хватит для подключения современных видеокарт. Ранее производитель TOPC выпустил мини-компьютер TA255 с MCIO 8i, но там в основе лежал только PCIe 4.0 x8.
GPD BOX предлагается с объёмом памяти 32 ГБ и хранилищем 1 ТБ. Стоимость двух конфигураций составляет $1491 и $1575.
В августе эти ПК поступят в продажу в Японии в магазине Amazon по цене $1802 и $1894.