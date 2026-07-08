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GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
Производитель утверждает, что это первый в мире портативный компьютер с подобным портом на PCIe 5.0 x8
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Компания GPD известна в первую очередь портативными игровыми устройствами, но теперь она решила выйти и на рынок мини-компьютеров. Первой попыткой стала модель GPD Box, которую предлагается приобрести на платформе Indiegogo, где сейчас ведётся сбор средств.

Изображение: GPD

Данный ПК будет доступен для приобретения на процессорах Panther Lake. Выбор будет из моделей Intel Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H. Это 16-ядерные чипы со встроенной графикой на архитектуре Xe3. Ultra X7 358H предлагает более мощную графическую часть Arc B390, которая даст доступ к современным играм без необходимости использовать дискретную видеокарту. Ещё этот чип обеспечивает производительность искусственного интеллекта на уровне 180 TOPS.

Изображение: GPD

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По словам разработчиков, GPD BOX становится первым в мире мини-ПК с наличием порта MCIO 8i. Также здесь есть два порта USB 4 v2.0. MCIO 8i основан на интерфейсе PCIe 5.0 x8, которого хватит для подключения современных видеокарт. Ранее производитель TOPC выпустил мини-компьютер TA255 с MCIO 8i, но там в основе лежал только PCIe 4.0 x8.

Изображение: GPD

GPD BOX предлагается с объёмом памяти 32 ГБ и хранилищем 1 ТБ. Стоимость двух конфигураций составляет $1491 и $1575.

Изображение: GPD

 В августе эти ПК поступят в продажу в Японии в магазине Amazon по цене $1802 и $1894.

#intel #процессоры #компьютеры #gpd
Источник: wccftech.com
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