Реализовать эту задумку она планирует на базе компании «Атомайз»

Контролирующая Т-банк группа «Т-Технологии» собирается первой в России предложить цифровой депозитарий. Он позволит хранить и учитывать криптовалюту, о чём рассказал представитель компании.

Было сказано, что существует проект цифровых финансовых активов, где можно хранить криптовалюту. Когда начнётся законодательное регулирование, этот проект также должен начать работу. Он будет основан на платформе цифровых финансовых активов «Атомайз».

Изображение: ChatGPT

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Также в планах группы Т-банка развивать и предлагать продажу криптовалют посредством брокера «Т-Инвестиции». В последние месяцы года представители банка надеются предложить покупку и продажу криптовалюты, аналитику и прочие финансовые операции, доступные в традиционных валютах.

Одобрения законопроекта о регулировании криптовалют ждали 1 июля, но теперь документ будет принят в лучшем случае в конце этого месяца. Сделки с криптовалютами на основе этого законопроекта начнутся в конце 2026 года после принятия Центробанком нормативных актов.