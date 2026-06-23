OpenAI расширяет инициативу Daybreak в сфере кибербезопасности и даёт передовые инструменты защиты

Компания OpenAI объявила о расширении инициативы в сфере кибербезопасности под названием Daybreak. Её задачей является помощь специалистам в поиске, проверке и закрытии уязвимостей в программном обеспечении на наиболее ранних этапах разработки.

Современные модели искусственного интеллекта всё лучше справляются с поиском уязвимостей, поэтому теперь на очереди стоит их исправление. Для решения этой задачи в марте OpenAI представила предварительную версию Codex Security, которая уже проверила свыше 30000 кодовых баз. Свыше 70000 найденных уязвимостей были помечены исправленными людьми, а свыше полумиллиона исправлены автоматически.

реклама

Теперь представлен обновлённый плагин Codex Security с возможностью более глубокого сканирования и анализа изменений в коде, генерации отчётов, отслеживания путей атак и другими достоинствами. Плагин умеет сортировать найденные другими сканерами уязвимости, уведомления, отчёты программ вознаграждения за поиск ошибок и систем обработки заявок.

Изображение: ChatGPT

В прошлом месяце разработчики представили предварительную версию GPT-5.5-Cyber. Сейчас состоялся релиз её полноценной версии, но только для узкого круга специалистов. В CyberGym GPT-5.5-Cyber показал результат 85,6 против 81,8% у GPT-5.5 и 83,8% у Claude Mythos 5. 39,5% получено в ExploitGym против 25,95% у GPT-5.5, 69,8% в SEC-bench Pro против 63,1%.

Ещё одним анонсом стала партнёрская программа Daybreak Cyber. В число партнёров вошли Cloudflare, IBM, Akamai и другие известные компании.