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AMD рассказала о следующем поколении процессоров Threadripper Mustang Peak под платформу TR6
Их появление с ядрами Zen 6 по техпроцессу 2 нм ожидается во второй половине 2027 года
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В своих процессорах следующего поколения Ryzen Threadripper под кодовым именем Mustang Peak компания AMD откажется от платформы TR5 в пользу перехода на более современную TR6. Чипы будут обладать улучшенными ядрами Zen 6, производимыми по техпроцессу 2 нм, получат больше кэша и увеличенную производительность. Всего в составе CCD будет предлагаться до 12 ядер.

Процессоры нынешнего поколения Ryzen Threadripper 9000 под кодовым именем Shimada Peak основаны на архитектуре Zen 5 по техпроцессу 3 нм. Число ядер у них достигает 96, а потоков 192. Они работают на платформе TR5, которая появилась ещё во времена Ryzen Threadripper 7000.

Изображение: ChatGPT

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Новая платформа получит новый сокет и улучшенные возможности ввода-вывода. Память останется DDR5, но вырастет число каналов и поддерживаемый объём. Главным новшеством можно назвать появление поддержки PCIe 6.

Анонс может состояться в 2027 году. Сначала на архитектуре Zen 6 в этом году будут выпущены процессоры EPYC Venice, серийное производство которых уже стартовало. Они получат 96 ядер Zen 6 и 256 ядер Zen 6C.

#amd #процессоры #threadripper
Источник: wccftech.com
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