Месяц назад студия Nine Dots Studio объявила, что кооперативная РПГ Outward 2 появится в раннем доступе 7 июля. До 22 июня продлится открытое бета-тестирование игры в рамках мероприятия Summer Game Fest.
Возможно, это тестирование показало наличие определённых проблем, поскольку теперь сообщается, что на доработку игры уйдёт больше времени. Раннего доступа к игре можно не ждать раньше 2027 года.
Информация об этом появилась на странице игры на платформе Steam. Там генеральный директор Nine Dots Studios опубликовал соответствующее заявление. Конкретная причина названа не была; сказано лишь о том, что команда разработчиков сделала вывод, что игра не находится на том уровне, когда за неё можно брать деньги.
До тех пор у игроков остаётся доступ к бета-версии, которая даёт возможность сделать первые выводы о том, стоит ли ждать финального варианта игры так долго.