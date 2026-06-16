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Релиз видеоигры Outward 2 перенесли на 2027 год
Чуть раньше начало раннего доступа к ней обещали в июле 2026 года
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Месяц назад студия Nine Dots Studio объявила, что кооперативная РПГ Outward 2 появится в раннем доступе 7 июля. До 22 июня продлится открытое бета-тестирование игры в рамках мероприятия Summer Game Fest.

Возможно, это тестирование показало наличие определённых проблем, поскольку теперь сообщается, что на доработку игры уйдёт больше времени. Раннего доступа к игре можно не ждать раньше 2027 года.

Изображение: Nine Dots Studios

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Информация об этом появилась на странице игры на платформе Steam. Там генеральный директор Nine Dots Studios опубликовал соответствующее заявление. Конкретная причина названа не была; сказано лишь о том, что команда разработчиков сделала вывод, что игра не находится на том уровне, когда за неё можно брать деньги.

До тех пор у игроков остаётся доступ к бета-версии, которая даёт возможность сделать первые выводы о том, стоит ли ждать финального варианта игры так долго.

#игры #steam #видеоигры #outward
Источник: wccftech.com
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