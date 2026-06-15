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Intel может выпустить процессоры Serpent Lake со встроенной графикой NVIDIA RTX в начале 2028 года
Специализированные чипы были анонсированы в 2025 году для использования в персональных компьютерах со ставкой на ИИ
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В 2025 году компании Intel и NVIDIA рассказали о работе над созданием специализированного процессора Serpent Lake со встроенной графикой NVIDIA RTX. Со ссылкой на технологические планы Intel теперь сообщается, что эти системы на чипе намереваются представить в первом квартале 2028 года. Если это произойдёт, первая демонстрация может состояться в самом начале года на выставке потребительской электроники CES 2028.

Пока нет никаких подробностей относительно спецификаций процессоров, но самого сочетания ядерной архитектуры x86 с графикой NVIDIA достаточно для привлечения пристального внимания к ним.

Изображение: Gemini

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Пока же Intel и NVIDIA предлагают Panther Lake и RTX Spark, которые ориентированы в первую очередь на компьютеры с искусственным интеллектом. Panther Lake предназначаются для дорогостоящих ноутбуков, тогда как RTX Spark входят в состав высокопроизводительных мобильных рабочих станций и профессиональных компьютеров также с упором на ИИ.

Недавно сообщалось, что процессоры Razor Lake-AX станут конкурентами для чипов AMD Halo. Razor Lake должны выпустить на смену процессорам Nova Lake в 2027-2028 годах. Только потом можно рассчитывать на появление чипов с графикой NVIDIA.

Последние должны стать разновидностью чипов Titan Lake, которые выйдут на смену Razor Lake, а им самим на смену затем придут чипы Hammer Lake.

#nvidia #intel #процессоры #serpent lake
Источник: wccftech.com
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