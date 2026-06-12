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Samsung может стать производителем части ИИ-чипов по техпроцессу 2 нм для Google
Дебют этих чипов 9-го поколения может состояться в 2028 году
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Компания Google, будучи одним из главных игроков в программном обеспечении на рынке искусственного интеллекта, старается не отставать и по аппаратной части. Она разрабатывает собственные ускорители, известные как тензорные процессоры (TPU). В настоящее время ведётся разработка 9-го поколения TPU, производством которого может заняться Samsung Foundry.

О переговорах между компаниями сообщает издание The Information. Чип известен под кодовым именем Icefish, и Samsung может выпускать его по техпроцессу 2 нм. Точнее, речь идёт о производстве компонента для обеспечения связи вычислительного чипа и памяти. Сам вычислительный чип будет производиться на предприятиях TSMC.

Изображение: Google

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Нашлось место и для MediaTek, которая помогает Google проектировать TPU. Если Samsung сумеет получить заказ, это ещё раз подтвердит её прогресс в создании техпроцесса 2 нм.

Прежде Google отдавала производство подобных чипов исключительно TSMC, начав в 2015 году с техпроцесса 28 нм и в этом году добравшись до чипа 8-го поколения с техпроцессом 2 нм. В следующий раз может применяться модернизированный вариант этого техпроцесса. Также уже ведётся разработка чипа 10-го поколения с ядром производства TSMC по техпроцессу 1,4 нм и компонентом ввода/вывода памяти от Samsung Foundry по техпроцессу 2 нм.

#samsung #процессоры #искусственный интеллект #google
Источник: sammobile.com
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