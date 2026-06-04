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Смартфон Honor Magic V6 поступит в продажу по всему миру в июне
Стартовали предварительные заказы на складное устройство китайского производителя Honor
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Три месяца назад состоялась презентация складного смартфона Honor Magic V6. Его поступления в продажу остаётся ждать совсем немного, поскольку покупатели смогут приобрести аппарат уже в этом месяце.

Обозреватели уже рассказали о достоинствах этого устройства, в число которых входит аккумулятор ёмкостью 6660 мАч. Для складного аппарата это внушительное значение, которое обеспечит достаточно продолжительную работу. Это тем более ценно, что достаточно большая ёмкость не помешала сделать устройство тонким.

Изображение: 9to5google.com

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В сложенном виде толщина корпуса равна 8,75 мм, тогда как весит этот аппарат 219 г. Диагональ его внешнего экрана составляет 6,52 дюйма, у внутреннего это значение равно 7,95 дюйма. Magic V6 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 под управлением системы Android 16. На выбор предлагается 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а объём хранилища равен 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Мощность проводной зарядки составляет 80 Вт, имеется защита от воды и пыли IP68/IP69.

Основная задняя камера получила разрешение 50 Мп, есть также телеобъектив 64 Мп и сверхширокоугольная камера 50 Мп. Это очередное Android-устройство с поддержкой AirDrop через Quick Share.

В июне аппарат появится в том числе в европейских странах. В Малайзии его стоимость будет составлять примерно $1900.

#смартфоны #honor
Источник: 9to5google.com
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