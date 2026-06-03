Его центральным персонажем будет Изабелла Мур из основной игры

В интернете был опубликован трейлер второго и последнего сюжетного дополнения для видеоигры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Его релиз назначен на 10 июня, называется дополнение Flower & the Flame.

Главным персонажем на этот раз станет Изабелла Мур, с которой игроки могут быть знакомы благодаря прохождению основной сюжетной линии Bloodlines 2. Разработчики представят четыре квеста, в рамках которых история этого персонажа будет раскрыта полнее.

Изображение: Paradox Interactive

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Игровой процесс изменится, что произойдёт в первую очередь за счёт новых вариантов оружия. Геймеры получат в своё распоряжение рапиру и колючую проволоку. Можно будет выбирать агрессивный или скрытный стиль прохождения, древо навыков этого персонажа уже продемонстрировали.

Поскольку дополнение будет последнее, с его появлением поддержка игры прекратится. В настоящее время в магазине Steam уже активна страница для Flower & the Flame.