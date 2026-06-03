Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 10 июня получит последнее дополнение
Его центральным персонажем будет Изабелла Мур из основной игры
реклама

В интернете был опубликован трейлер второго и последнего сюжетного дополнения для видеоигры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Его релиз назначен на 10 июня, называется дополнение Flower & the Flame.

Главным персонажем на этот раз станет Изабелла Мур, с которой игроки могут быть знакомы благодаря прохождению основной сюжетной линии Bloodlines 2. Разработчики представят четыре квеста, в рамках которых история этого персонажа будет раскрыта полнее.

Изображение: Paradox Interactive

реклама

Игровой процесс изменится, что произойдёт в первую очередь за счёт новых вариантов оружия. Геймеры получат в своё распоряжение рапиру и колючую проволоку. Можно будет выбирать агрессивный или скрытный стиль прохождения, древо навыков этого персонажа уже продемонстрировали.

Поскольку дополнение будет последнее, с его появлением поддержка игры прекратится. В настоящее время в магазине Steam уже активна страница для Flower & the Flame.

#игры #steam #видеоигры
Источник: dtf.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter