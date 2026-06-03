Всего 3% имеющихся на руках пользователей мобильных устройств поддерживают этот стандарт связи

Развитие сетей 5G в России, которого ждут уже на протяжении многих лет, продолжает испытывать трудности. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что использование доступных частот не даст 5G прироста к существующей скорости. Ещё хуже, что только 3% устройств абонентов поддерживают все эти 5G. Наконец, создание этих сетей для потребительского сегмента станет источником убытка для операторов на сумму в размере 84 млрд руб.

Исследование оператора МТС говорит, что сумма капитальных затрат на создание сетей 5G в России составит 335 млрд руб. до 2036 года. В рамках модели «Бизнес для потребителя» (B2C) будет израсходовано 286 млрд руб. Именно этот сегмент должен принести монетизацию в виде 63 млрд руб. прибыли для операторов.

Изображение: ChatGPT

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Операторы получили диапазон частот 4,8–4,99 ГГц, для которого нужно в полтора-два раза больше базовых станций. На имеющихся частотах запустить 5G можно, но каналы слишком узкие.

В 2027 году появление 5G ожидается только в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске. В 2029 году эта сеть должна быть в 16 городах страны с населением более 1 млн человек. К следующему году должны появиться 4300 базовых станций 5G, тогда как к 2036 году это значение должно увеличиться до 61200.