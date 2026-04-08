Помимо компьютеров, популярная игра в обновлённом виде появится на PlayStation 5 и Xbox Series S и X

Компания THQ Nordic начала принимать предварительные заказы на давно разрабатываемую игру Gothic Remake. Её релиз запланирован на 5 июня на персональных компьютерах и консолях PlayStation и Xbox последнего поколения.

Компьютерные геймеры могут приобрести игру по цене 49,99 евро, получив в качестве подарка официальный саундтрек. Здесь будут как знакомые по оригинальной игре мелодии, так и новые композиции.

Обладателям консолей придётся заплатить больше, а именно 59,99 евро. За дополнительные деньги они получат классическую версию игры Gothic.

На дисках коллекционное издание предлагается на сайте разработчика с апреля 2024 года по цене 199,99 евро. В комплект поставки входит Steelbook, для консолей есть физическая копия Gothic Classic, маска Sleeper размером 34 х 24 мм, наручный браслет из кожи, блокнот из кожи, оригинальный саундтрек и сама игра.

Если говорить об игре, ремейк добавит к оригинальной игре несколько часов контента, в том числе ранее вырезанного. В ключевых сюжетных моментах будут наблюдаться изменения в окружающей среде и действиях игровых персонажей. Модернизирована боевая система и добавлены новые возможности перемещения.