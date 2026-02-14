В процессе строительства музея были найдены остатки бывшего Римского претория с лестницей и частным алтарём возрастом 2000 лет

В процессе раскопок на исторической площади немецкого города Кёльн было найдено три находки времён римской эпохи. В их число вошли редкие образцы лестницы, хотя в настоящее время она никуда не ведёт. Также обнаружили частное святилище, которое в те времена называлось ларарий.

Археологи Римско-германского музея занимались созданием подземного экскурсионного маршрута, что и позволило сделать данные открытия. Из всех находок именно фрагмент каменной лестницы является самой древней. В те времена она вела от дворца Римского наместника к реке Рейн. Сохранилась её средняя часть, поскольку преторий в римскую эпоху был расширен, и часть лестницы была засыпана.

Изображение: Gregory Adams//Getty Images

Найденный внутри претория ларарий датируется вторым веком нашей эры. Это алтарь, который выглядит как вырезанная в стене ниша, где богам-покровителям дома приносились жертвы. Этих богов называли Ларесами, и их можно рассматривать как ангелов-хранителей.

Археологи сумели найти отверстия от гвоздей, которые применялись для нанизывания гирлянд или лент в качестве украшений. На штукатурке сохранились даже остатки краски, рассказывает портал Popular Mechanics.

К северу от Альп это первый найденный ларарий, который напоминает подобные строения в городах вроде Помпеи.

Сооружение оказалось построенным не из типичного для римских времён литого бетона, а из четырёхметровых слоёв вулканической породы, базальта и известняка. Всё это скреплялось раствором из измельчённой керамики и гравия. В результате фундамент оказался настолько прочным, что почти 2000 лет оставался неповреждённым.