В процессе раскопок на исторической площади немецкого города Кёльн было найдено три находки времён римской эпохи. В их число вошли редкие образцы лестницы, хотя в настоящее время она никуда не ведёт. Также обнаружили частное святилище, которое в те времена называлось ларарий.
Археологи Римско-германского музея занимались созданием подземного экскурсионного маршрута, что и позволило сделать данные открытия. Из всех находок именно фрагмент каменной лестницы является самой древней. В те времена она вела от дворца Римского наместника к реке Рейн. Сохранилась её средняя часть, поскольку преторий в римскую эпоху был расширен, и часть лестницы была засыпана.
Археологи сумели найти отверстия от гвоздей, которые применялись для нанизывания гирлянд или лент в качестве украшений. На штукатурке сохранились даже остатки краски, рассказывает портал Popular Mechanics.
К северу от Альп это первый найденный ларарий, который напоминает подобные строения в городах вроде Помпеи.
Сооружение оказалось построенным не из типичного для римских времён литого бетона, а из четырёхметровых слоёв вулканической породы, базальта и известняка. Всё это скреплялось раствором из измельчённой керамики и гравия. В результате фундамент оказался настолько прочным, что почти 2000 лет оставался неповреждённым.