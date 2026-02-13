Это позволяет злоумышленникам читать приходящие на устройство сообщения, узнавать местоположение и видеть всё, что отображается на экране

Работающая на рынке информационной безопасности компания iVerify объявила об обнаружении шпионского приложения под названием ZeroDayRAT. Попав на устройство, эта программа способна взять под полный контроль потоки информации на нём. Работать с программой можно как на Android, так и на iOS, в том числе на последних версиях этих операционных систем.

Изображение: Grok

Шпионское приложение распространяется в том числе в Telegram, впервые его обнаружили в мессенджере 2 февраля. Речь идёт не просто о программе, а о коммерческом сервисе со службой поддержки, постоянными обновлениями и доступом к веб-панели управления инфицированными устройствами.

Исследователи считают, что перед нами шпионская программа столь изощрённая, что прежде подобная степень сложности могла существовать только при поддержке государственных структур. Помимо сообщений в мессенджере программа распространяется по электронной почте и в фальшивых магазинах приложений.

Злоумышленники имеют доступ к панели управления с несколькими вкладками. На вкладке «Обзор» есть сведения об устройстве, в том числе о его модели, версии операционной системы, состоянии аккумулятора, стране, сведения о SIM-карте и операторе связи, статистика использования приложений и не только. Хакеры способны увидеть сообщения от банков, операторов связи и персональных контактов. Показываются сообщения в WhatsApp, оповещения от YouTube, любые приходящие на устройство уведомления.

Изображение: iVerify

На вкладке «Учётная запись» отображаются имена пользователей и электронные адреса, у которых есть связь с Google, Facebook и Amazon. Отслеживание SMS даёт возможность перехватывать коды аутентификации для входа в различные аккаунты.

Что ещё хуже, программа способна в реальном времени следить за происходящим вокруг через камеры и микрофон, а также записывать экран. Имеется кейлоггер, который перехватывает нажатия на клавиши клавиатуры. Подобные способности, среди прочего, позволяют программе атаковать платёжные системы, банковские приложения и криптовалютные кошельки.