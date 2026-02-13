Поставки серверных процессоров увеличились на 6,5%

Статистика по рынку процессоров от аналитической компании Jon Peddie Research показывает, что в 2025 году их поставки увеличивались как в клиентском, так и в серверном направлении. Это означает рост поставок на протяжении четырёх кварталов подряд.

Изображение: GrokОбъём поставок клиентских процессоров увеличился на 2,7% по сравнению с показателем третьего квартала, но уменьшился на 7% по сравнению с показателем годичной давности. В первую очередь продажи подстегнуло прекращение поддержки операционной системы Windows 10 и рост тарифов.

Изображение: Jon Peddie ResearchПоставки серверных процессоров увеличились на 6,5% за квартал и на 13,6% за год. На это повлияло увеличение спроса на серверы для дата-центров и распространение искусственного интеллекта.

Изображение: Jon Peddie ResearchСреди серверных процессоров доля компании AMD увеличилась до 28,8%. За год этот рост составил 3,6%. Intel потеряла 4%, и теперь её доля составляет 71%.