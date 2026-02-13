Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Поставки процессоров для потребительских устройств в четвёртом квартале 2025 года выросли на 2,7%
Поставки серверных процессоров увеличились на 6,5%

Статистика по рынку процессоров от аналитической компании Jon Peddie Research показывает, что в 2025 году их поставки увеличивались как в клиентском, так и в серверном направлении. Это означает рост поставок на протяжении четырёх кварталов подряд.

Изображение: GrokОбъём поставок клиентских процессоров увеличился на 2,7% по сравнению с показателем третьего квартала, но уменьшился на 7% по сравнению с показателем годичной давности. В первую очередь продажи подстегнуло прекращение поддержки операционной системы Windows 10 и рост тарифов.

Может быть интересно

Изображение: Jon Peddie ResearchПоставки серверных процессоров увеличились на 6,5% за квартал и на 13,6% за год. На это повлияло увеличение спроса на серверы для дата-центров и распространение искусственного интеллекта.

Изображение: Jon Peddie ResearchСреди серверных процессоров доля компании AMD увеличилась до 28,8%. За год этот рост составил 3,6%. Intel потеряла 4%, и теперь её доля составляет 71%.

#amd #intel #процессоры #искусственный интеллект #серверы
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
1
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
8
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
4
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
NOAA с Lloyd‘s of London и австралийский ученый: Бермудский треугольник – не аномальная зона
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и 5800XT обходят Ryzen 7 7800X3D и становятся лидерами продаж
16
В Fortnite ужесточают требования безопасности для участия во всех турнирах на ПК
+
В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 появилась поддержка защиты питания видеокарт GPU Safeguard+
+
На Ямале открыли крупнейшее в регионе за последние 30 лет месторождение нефти
+
Центробанк РФ создаст единую базу банковских карт граждан
1
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
Минпромторг предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы
5
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
25

Популярные статьи

«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
3
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
6
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
2

Сейчас обсуждают

VRoman
17:19
Только одного не пойму: зачем делать самые простые модули такими высокими? На верхней части печатной платы всё равно ничего нет.
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
piramida101
17:09
"снижение цен стоит ожидать только после 2027 года, а возможно, и позже — ближе к 2028-му" - так после 27-го и наступает сразу 28-ой. Или снижение цен стоит ожидать между 27-м и 28-м? )))
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
Игорь Гурычев
16:58
Нищие пенсионеры очень рады темпам роста
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
vl
16:57
не забанят, так как по околокомпьютерной теме мало что пишется на этом сайте (не считая инфу, которую некоторые блохеры откуда-то выдирают и тут постят), вот он и выполняет функцию наполнения его хоть...
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Дима
16:52
Конечно. Внушили, забрали, поделили и продолжают грабить. При этом немало ограбленных до сх пор радуются Перевороту и наступившей "свободой."
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Родион Вестов
16:14
...Я не поклонник современного отечественного кинематографа.... Может с этого и надо было начинать? Я вот не поклонник плохого кино, не важно какого и откуда. Но если человек заявляет что не поклонник...
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
kosach1989
16:12
Может автор не планирует долго жить? :)
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
deema35
15:38
Особенно если учесть что это Sata диск а не внешний USB. Картина становится ещё более запутанной.
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Welsper
15:18
BFB1012EH 9733 4pin
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Bernigan
15:01
Так он же работает, статьи пишет для этого сайта
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter