Подавляющее большинство пользователей мессенджера Telegram в России столкнулись с проблемами в его функционировании

Портал Hi-Tech Mail провёл среди своих читателей опрос с целью выяснить, насколько широко распространены трудности в работе с Telegram. Как оказалось, с неполадками столкнулись 89,2% опрошенных.

Во вторник, 10 февраля, Роскомнадзор начал новый этап замедления второго по популярности мессенджера, после чего специальные сервисы зафиксировали значительный рост жалоб со стороны пользователей. Уже в начале месяца проблемы в работе мессенджера были у 87% российских пользователей, а теперь их стало ещё больше. Особенно часто неисправности наблюдаются у пользователей из тех регионов, где ограничивают мобильный интернет.

Опрос проводился с 10 по 12 февраля, и участие в нём приняло 5300 человек из разных областей страны.

Представители института исследования интернета считают, что новый этап замедления Telegram неизбежно приведёт к росту спроса на средства по обходу блокировок.