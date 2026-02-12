Создаваемая компанией Alkimia Interactive на движке Unreal Engine 5 игра получила дату релиза

Рассказав в четверг о достижении выпущенной в феврале 2025 года игрой Kingdom Come: Deliverance 2 отметки в 5 млн проданных копий, Embracer Group также сообщила про окончательную дату выхода ремейка видеоигры Gothic. Потребуется немного времени на доработку, после чего игра должна поступить в продажу 5 июня 2026 года.

Изображение: Embracer Group

Может быть интересно

Публичная демоверсия игры была представлена шесть лет назад для того, чтобы оценить степень интереса к выпуску ремейка этой популярной в начале века игры. Отзывы оказались благоприятными, хотя кое-какие аспекты демонстрационной версии критиковали. Затем Embracer Group основала компанию Alkimia Interactive, которая на протяжении всех последующих лет и работала над ремейком Готики.





Речь идёт не просто о ремастере с текстурами более высокого разрешения, а о полном переосмыслении игры. Некоторые элементы остались неизменными, а другие расширили или модернизировали. От оригинала оставили такие достоинства, как дизайн открытого мира, запоминающиеся персонажи и системные взаимодействия. Разработчики попытались устранить сюжетные недочёты и незавершённый контент, для чего наняли сценариста изначальных игр серии Gothic Маттиаса Филлера (Mattias Filler).