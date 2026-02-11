Производительность Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет привлекательной, в отличие от его цены

Стоимость процессоров, входящих в состав смартфонов верхней ценовой категории, непрерывно растёт на протяжении нескольких последних лет. Производителям мобильных устройств приходится поднимать цены на них или терпеть уменьшение прибыли от их продажи. Такой выбор встанет перед южнокорейской компанией Samsung, когда в следующем году она выпустит Galaxy S27 Ultra на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, в линейку следующих премиальных смартфонов компании Qualcomm войдут модели SM8950 и SM8975. Первая представляет собой обычный вариант процессора, а вторая является версией Pro. В обоих случаях они будут выпускаться на техпроцессе TSMC N2P.

При этом в состав смартфона Samsung может войти вариант процессора, который будет изготавливаться на техпроцессе Samsung Foundry SF2P. В любом случае это означает восьмиядерный чип с сочетанием ядер 2 + 3 + 3. Стандартная модель будет поддерживать работу с памятью LPDDR5X, у неё будет меньше кэш-памяти и урезанный вариант графического процессора Adreno. Старшая модель процессора получит поддержку памяти LPDDR6, увеличенный объём кэша и полный вариант GPU Adreno.

Изображение: Grok

Из этого понятно, что модель чипа Pro будет более высокопроизводительной, но и стоить она будет значительно дороже. По этой причине Samsung может использовать в стандартном Galaxy S27 и версии Plus обычный вариант Snapdragon 8 Gen 6, тогда как процессор Pro будет только в модели Ultra.

Рост стоимости процессора наложится на дефицит оперативной памяти, от которой ждут продолжения роста цен в ближайшие месяцы, если не годы. В результате повышение цены на Galaxy S27 Ultra выглядит неизбежным.

С другой стороны, обладатели этого устройства получат усовершенствованную систему охлаждения, переменную диафрагму и новый сенсор в составе основной камеры, плюс улучшенный сенсор сверхширокоугольной камеры.