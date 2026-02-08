В опросе компании Circana они высказывают опасения по поводу конфиденциальности данных и потенциальных повышенных расходов

Пока гиганты технологической отрасли вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров для обработки искусственного интеллекта, обычные потребители не видят большой необходимости в нём. Исследовательская компания Circana рассказала, что большинство потребителей в курсе того, что представляет из себя искусственный интеллект. Две трети из них не видят в нём необходимости на своих устройствах.

Компаниям вроде Microsoft это не мешает с упрямством, достойным лучшего применения, интегрировать функциональность вроде Copilot в систему Windows. Производители ноутбуков на Windows для доступа к ней даже предлагают отдельную кнопку на клавиатуре.

Изображение: Grok

В отчёте Circana перечисляется ряд опасений общественности относительно ИИ. Помимо просто отсутствия необходимости в нём, 59% опрошенных скептиков посчитали, что искусственный интеллект плохо скажется на конфиденциальности. 43% опрошенных не желают платить дополнительно.

Банковская компания J.P. Morgan в 2025 году провела исследование и показала, что затраты на ИИ намного превосходят отдачу от него.