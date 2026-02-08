Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Треть обладателей электронных устройств заявляет об отсутствии необходимости в ИИ на них
В опросе компании Circana они высказывают опасения по поводу конфиденциальности данных и потенциальных повышенных расходов

Пока гиганты технологической отрасли вкладывают миллиарды долларов в строительство дата-центров для обработки искусственного интеллекта, обычные потребители не видят большой необходимости в нём. Исследовательская компания Circana рассказала, что большинство потребителей в курсе того, что представляет из себя искусственный интеллект. Две трети из них не видят в нём необходимости на своих устройствах.

Компаниям вроде Microsoft это не мешает с упрямством, достойным лучшего применения, интегрировать функциональность вроде Copilot в систему Windows. Производители ноутбуков на Windows для доступа к ней даже предлагают отдельную кнопку на клавиатуре.

Может быть интересно

Изображение: Grok

В отчёте Circana перечисляется ряд опасений общественности относительно ИИ. Помимо просто отсутствия необходимости в нём, 59% опрошенных скептиков посчитали, что искусственный интеллект плохо скажется на конфиденциальности. 43% опрошенных не желают платить дополнительно.

Банковская компания J.P. Morgan в 2025 году провела исследование и показала, что затраты на ИИ намного превосходят отдачу от него.

#microsoft #искусственный интеллект #windows #электроника #copilot #circana #j.p. morgan
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
3
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
+
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
4
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
6
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
2
Ученые называют срок в 5,5 дней от сильной солнечной бури до массового схода спутников с орбиты
+
Popular Mechanics: Вселенная может «испариться» гораздо раньше, чем считалось
+
Энтузиаст протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с Radeon RX 6650 XT в популярных играх
+
Poco опубликовала дизайн и цены смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
63
Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
+
Fractal Design представила корпуса North и North XL серии Momentum Edition в полностью черном цвете
+
Полёт свиньи на дроне оставил без электричества деревню в Китае
1
ВТБ представил новый портрет пострадавших от действий мошенников доверчивых граждан в 2025 году
+
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1080 Ti всего за 5 евро и уже успел поиграть на ней в Helldivers 2
4
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
Производитель самолётов МС-21 оборудовал цеха современными отечественными фрезерными станками
+
Casio выпустила в США лимитированные часы G-Shock в стиле оригами с корпусом из биопластика
+
Энтузиасты поймали радиосигнал Voyager 1 с расстояния более 25 млрд километров от Земли
+
Под брендом ZOTAC Gaming представили первый компьютерный корпус Alloy
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
5
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
11
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
20
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
58

Сейчас обсуждают

lighteon
11:37
Для торрент можно даже роутер с usb использовать, если у него есть запас памяти и прошить OpenWRT прошивку или пересобрать ее под нужды и так же прошить. AM3 система явно избыточна для этих нужд, не с...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
IRanPast
10:56
Какие игры? Он для торрентов использует комп
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Вячеслав Крицков
10:46
1080 с таким обьемом памяти, это нормальная карта, наверняка бы играла в 1080 очень таки немало увесистых игр.
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1080 Ti всего за 5 евро и уже успел поиграть на ней в Helldivers 2
Вячеслав Крицков
10:45
И она была бы явно лучше чем rx 590 , и даже наверное какой нибудь rx 5500-5600
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1080 Ti всего за 5 евро и уже успел поиграть на ней в Helldivers 2
Вячеслав Крицков
10:44
Да за 500 рублей по идее лютая карта. Просто надо было обслужить хорошо качественно, термопрокладки и пасту, далее качнуть msi afterburner, и поддать оборотов на охлаждение., тогда получился бы балан...
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1080 Ti всего за 5 евро и уже успел поиграть на ней в Helldivers 2
Алексей Захваткин
10:36
Это не необратимое выгорание. Все пиксели работают. Это легко решается функцией "Очистка пикселей"
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
Руслан Ырджэх
10:15
В топку,такую карту
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1080 Ti всего за 5 евро и уже успел поиграть на ней в Helldivers 2
IRanPast
09:34
Озон https://www.ozon.ru/product/server-nas-qnap-ts-464c2-s-4-otsekami-ozu-8-gb-chetyrehyadernyy-protsessor-dva-slota-m-2-bez-diska-1934810227/?at=83tBqnAP9hZMzzk4CpkKDNmtlQYgKXsZEN2nDfDKk8xm
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
Котэ
09:28
Алкаш, ты лучше дальше продолжай накатывать по стопарику и дальше шизофренировать.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Артём Лысенков
09:20
Подскажите, где взять кунап за 32к? Последнее, что я видел — от 55, это уже перебор(
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter