Продолжительность кризиса на рынке оперативной памяти в следующие два года является оптимистичным сценарием от генерального директора Intel Лип-Бу Тана

Генеральный директор компании Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) недавно выступил на конференции Cisco Systems. Здесь он высказал мнение, согласно которому дефицит и заоблачные цены оперативной памяти продержатся как минимум до 2028 года.

Об этом рассказывает информационное агентство Bloomberg, которое упомянуло, что глава Intel процитировал информацию от двух крупных участников рынка памяти. Такой же срок недавно предсказывал вице-президент по маркетингу подразделений мобильных и клиентских устройств компании Micron Кристофер Мур (Christopher Moore). Тогда он сказал, что дефицит сохранится в обозримом будущем.

Виноват в этом дефиците огромный рост темпов строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта, для которой память важна как никакой другой компонент. При таком спросе производители переориентировали поставки именно на ИИ вместо потребительского рынка, чтобы заработать как можно больше. Производителям компьютеров, ноутбуков, смартфонов и прочих электронных устройств память достаётся по остаточному принципу, поэтому им приходится поднимать цены на свои продукты. Другим вариантом для них является сокращение объёма памяти в своих моделях.

На подходе новые аппаратные компоненты компании NVIDIA, из-за которых ситуация может стать ещё хуже. Платформа NVIDIA Rubin должна увеличить спрос на память, и для потребительского рынка её станет ещё меньше.