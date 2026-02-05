Кризис на рынке чипов памяти заставляет южнокорейского производителя Samsung корректировать цены новой линейки премиальных смартфонов Galaxy S26

Лишь несколько недель остаётся до анонса и начала продаж смартфонов Galaxy S26 от южнокорейского производителя Samsung. Утечек относительно характеристик трёх устройств было немало, а вот информация относительно их стоимости остаётся туманной. Были сведения о том, что Samsung не будет повышать цены, но другие источники говорят, что в ряде стран цены всё же вырастут.

Изображение: Samsung

Может быть интересно

Согласно последней информации, во Франции стандартный вариант Galaxy S26 с объёмом хранилища 256 ГБ подорожает на 40 евро и будет стоить 999 евро. Вариант 512 ГБ подорожает на 20 евро по сравнению с аналогичной версией Galaxy S25 и будет стоить 1199 евро.

Начальный вариант Galaxy S26 Ultra 256 ГБ сохранит прежнюю стоимость в 1469 евро, зато версии 512 ГБ и 1 ТБ могут подорожать на 80 и 140 евро до 1669 и 1969 евро соответственно. Что будет с ценами в других странах, нам ещё предстоит узнать.