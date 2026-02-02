Посвящённый зимней Олимпиаде в Италии спортивный канал Okko будет работать с 4 по 23 февраля, сообщает пресс-служба сервиса

РБК со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса Okko сообщает о том, что скоро состоится запуск круглосуточно работающего канала. Его единственной целью является ведение прямых трансляций со стартующих в ближайшие дни в Италии зимних Олимпийских игр.

Трансляции на новом канале планируют начать в 6 часов вечера 4 февраля и продлятся они до 23 февраля. В заявлении пресс-службы сообщается, что будут показаны все ключевые спортивные события Олимпиады, мировые лидеры и немногочисленные российские спортсмены. Зрители смогут смотреть не только прямые трансляции соревнований, но также новости Олимпиады и повторы наиболее интересных соревнований.

Что касается россиян, в этот раз на Олимпиаде будет всего 13 спортсменов, допущенных к участию в таких олимпийских дисциплинах, как фигурное катание, горнолыжный и санный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек и лыжные гонки.