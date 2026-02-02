Чаще всего интерес к ИИ среди сотрудников проявляют работающие в сфере технологий и финансов американские компании

Опрос американского института общественного мнения Gallup относительно рабочей силы, который минувшей осенью охватил более 22 тысяч работающих взрослых людей, показал рост использования искусственного интеллекта. 12% опрошенных в США рассказали, что пользуются ИИ каждый день. 25% делают это чуть реже, но всё равно несколько раз в неделю. Хотя бы несколько раз в год применяют искусственный интеллект без малого половина участников опроса.

Это большой прогресс по сравнению с результатами двухлетней давности, что показывает высокие темпы коммерциализации генеративных систем ИИ вроде ChatGPT. Если раньше специалистам в разных сферах необходимо было обладать продвинутыми навыками программирования или дорогим программным обеспечением, теперь достаточно браузера и доступа к API.

Изображение: Gallup

В разных сферах экономики темпы внедрения искусственного интеллекта различаются. Нетрудно догадаться, что наиболее высокие эти темпы в сфере IT. Здесь часто пользуются ИИ 60% сотрудников. Каждый третий делает это ежедневно. В этой отрасли темпы распространения резко увеличились между 2023 и 2025 годами.

Изображение: Gallup

В сфере профессиональных услуг и академической среде искусственный интеллект также востребован. В университетах, школах и корпоративных офисах ИИ применяют для получения сводок результатов исследований, структурирования учебных планов и оптимизированного анализа данных.

Изображение: Gallup

Несмотря на подобный рост популярности, сейчас нет единого мнения относительно того, станет ли ИИ основой роста производительности труда, зато хватает опасений относительно потери работы миллионами людей. В первую очередь речь идёт об офисных сотрудниках нижнего звена, с задачами которых ИИ уже неплохо справляется.