У моделей Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra максимальный объём хранилища может достигать 1 ТБ

На финском портале SuomiMobiili появилась информация относительно изменений в объёме хранилища смартфонов новой серии Samsung Galaxy S26. Благодаря публикации на страницах одного из финских ритейлеров стало известно, что минимальный объём хранилища будет увеличен с прежних 128 ГБ.

Таким образом, покупатели смогут выбирать между значениями 256 ГБ и 512 ГБ. Это относится к модели Galaxy S26 Plus. Версия Galaxy S26 Ultra предложит к этим значениям ещё и 1 ТБ. Не исключено, что три варианта будут и у стандартного Galaxy S26, о чём говорил один из инсайдеров.

Результатом роста минимального объёма хранилища может стать рост цен. Начальная стоимость Galaxy S26 может составлять $799, Galaxy S26 Plus может стоить минимум $999, а Galaxy S26 Ultra - $1 299.

Что касается ёмкости аккумулятора, в Galaxy S26 она может вырасти до 4 300 мАч при мощности зарядки 25 Вт. Galaxy S26 Plus останется со значением 4 900 мАч и зарядкой 45 Вт, а модель Ultra получит аккумулятор 5 000 мАч и зарядку 60 Вт.