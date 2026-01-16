Он на 20% опередил Core i5 14400 в многоядерном тестировании с результатом 31 802 балла

Компания Intel уже выпустила процессоры E и TE семейства Bartlett Lake, но осталось увидеть ещё модели с ядрами P. Процессоры Bartlett Lake предназначены для встраиваемых устройств, но пригодятся и на клиентском рынке. Они совместимы с сокетом LGA 1700 и памятью SO-DIMM.

В будущих процессорах ожидается до 12 ядер P на флагманской модели. Пока же появились первые тесты 10-ядерной модели в бенчмарке PassMark. Инсайдер @x86deadandback описал процессор Core 7 253PE, сравнив его с 10-ядерными и 14-ядерными предшественниками. Процессор набрал 3 647 баллов в одноядерном тесте и 31 802 балла в многоядерном. Если сравнивать с 10-ядерным Core i5 14400 (Raptor Lake Refresh), многоядерная производительность выросла почти на 20%.

Core 7 253PE также ненамного превзошёл 14-ядерный Core i5 14500 в многоядерных тестах. При этом чипы 14400 и 14500 имеют другое сочетание ядер — шесть производительных и остальные экономичные. Core 7 253PE выглядит отлично подходящим для решения задач с тяжёлыми нагрузками на CPU, но его одноядерные возможности впечатляют не так сильно.

Core 7 253PE имеет больше кэша по сравнению с чипами Core i5, но меньше L2 по сравнению с Core i7 14700. Объём кэша L3 на 253PE и i7 14700 одинаковый, но у последнего на 8 МБ больше кэша L2.