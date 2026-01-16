Dimensity 8500 и Dimensity 9500s войдут в состав мобильных устройств между верхней и средней ценовыми категориями

На рынке Android-смартфонов в последние годы модно выпускать «убийц флагманов» с ценами ниже максимальных за счёт использования урезанного варианта премиального процессора или флагманского чипа прошлого поколения. Представив 15 января процессоры Dimensity 9500s и Dimensity 8500, MediaTek нацеливается на производителей именно таких устройств.

Dimensity 9500s представляет собой производимый по техпроцессу 3 нм чип с возможностями чуть ниже, чем у флагманской модели прошлого года Dimensity 9500. Здесь используется одно мощное вычислительное ядро Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре Cortex-A720. Стандартный Dimensity 9500 обладает только «большими ядрами» Arm C1-Ultra, C1-Premium и C1-Pro.

В состав нового чипа входит графический процессор Immortalis-G925 GPU. Производитель говорит об оптимизации под мультимодальные модели, так что искусственный интеллект сможет работать локально на устройстве.

Что касается Dimensity 8500, он выпускается по техпроцессу 4 нм с восемью ядрами Cortex-A725 и графикой Mali-G720.

MediaTek не назвала, какие компании будут выпускать смартфоны на этих чипах, но появление первых из них ожидается в ближайшие месяцы. Известно, что Redmi Turbo 5 Max работает на Dimensity 9500s, и в AnTuTu он набрал 3 612 095 баллов.