Нарушение требований к установке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) грозит как административной ответственностью, так и уголовными делами

Роскомнадзор обнаружил нарушения в работе 33 операторов связи и может привлечь их к ответственности. Речь идёт о нарушении требований по пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти технические средства используются для блокировки сайтов или замедления скорости доступа к ним. В рамках проверки было зафиксировано 35 случаев нарушения правил установки ТСПУ. В четырёх случаях уже состоялся суд и были назначены штрафы. Ещё по шести фактам нарушений суд только предстоит.

О каких именно провайдерах идёт речь, в ведомстве не сообщается. Известно, что в случае повторных нарушений операторы могут быть привлечены к уголовной ответственности в рамках статьи 274.2 УК. Эта статья грозит наказанием до трёх лет лишения свободы.

Требование к операторам по установке ТСПУ было введено в 2019 году. Эти технические средства дают Роскомнадзору возможность заниматься маршрутизацией трафика и его ограничением на территории страны. Если в 2024 году число ТСПУ у операторов составляло 1320, то в минувшем году это количество выросло до 1406. Прошедший через них объём трафика составил более чем 132,3 Тбит/с. В минувшем году Роскомнадзор заблокировал доступ к более чем 1,2 млн сайтов, что превысило показатель блокировок 2024 года на 50%. Также был закрыт доступ к 258 VPN-сервисам.