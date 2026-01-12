Если поблизости нет компьютера, пострелять монстров можно отправиться на кухню

Время от времени появляются новости о том, как ту или иную классическую игру тридцатилетней давности запускают на самых неожиданных устройствах. Очередной такой игрой стала Doom, а очередным таким устройством оказалась мультиварка Krups Cook4Me.

Поскольку игра древняя и системные требования у неё по современным меркам смехотворные, компоненты мультиварки смогли справиться с ней. В первую очередь пригодился достаточно большой сенсорный экран. Объём оперативной памяти составляет 128 МБ, процессор — Renesas R7S721031VZ, есть также Wi-Fi-модуль ESP32.

Чтобы получить доступ к процессору, задействовали интерфейс SWD. После подключения программатора к сервисным контактам умелец смог скопировать содержимое хранилища и создать видоизменённую прошивку, которая и дала возможность запускать Doom.

Естественно, всё это было сделано скорее в демонстрационных целях, поскольку неудобное расположение сенсорных элементов в мультиварке не даёт возможности как следует поиграть.

Прежде игра Doom была успешно запущена в поисковой системе Google, в приложении Microsoft Excel и на калькуляторах. Возможно, самой необычной платформой для этой игры стали тесты на беременность.