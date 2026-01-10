Генеративный искусственный интеллект в этой компании называют раковой опухолью

Издатель Hooded Horse, известный игрой Manor Lords, стратегиями и градостроительными играми, поделился своими взглядами на генеративный искусственный интеллект. Генеральный директор издателя Тим Бендер дал интервью порталу Kotaku. Из этого интервью понятно, что Hooded Horse не будет подписывать контракты с разработчиками игр, которые пользуются генеративным искусственным интеллектом.

Издатель относится к этому настолько серьёзно, что в контрактах есть специальный пункт с запретом использования ИИ. По словам Бендера, появление ИИ усложнило жизнь его компании.

Позиция издателя неудивительна с учётом негативного отношения большей части геймеров к подобному контенту. Как раз на днях компания Dell заявила, что потребители не заинтересованы в ИИ на своих компьютерах.

Несмотря на подобную позицию Hooded Horse, нет сомнений в том, что искусственный интеллект будет проникать в индустрию видеоигр и дальше. Тем более что эту позицию разделяют не все. Например, студия Embark использовала ИИ и выпустила весьма успешную игру Arc Raiders.