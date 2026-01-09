Официально цена может быть названа компанией Valve уже весной

На рынке видеоигр прошлогодний анонс устройства Steam Machine от компании Valve стал одним из главных событий. К сожалению, тогда не была названа стоимость этого игрового устройства, а взлетевшие с тех пор цены на оперативную память наводят на мысль, что эта цена не понравится геймерам. Чешский ритейлер Smarty.cz назвал стоимость Steam Machine: $950 за 512 ГБ и $1070 за 2 ТБ.

Официально компания Valve так и не назвала стоимость своего устройства, но первое представление о ценах даёт страница чешского ритейлера Smarty.cz. Версия с объёмом хранилища 512 ГБ стоит здесь 19 826 чешских крон или около $950. Ещё есть модель с объёмом хранилища 2 ТБ по цене 22 305 крон или $1070.

Нужно помнить, что подобные розничные сети могут торговать с достаточно большими наценками. Из этого следует вывод, что рекомендованная розничная цена от производителя может оказаться заметно ниже.

При этом представители Valve уже говорили, что не собираются субсидировать новое устройство. Это означает, что компания не сделает его дешевле, в надежде отыграться затем на продаже игр для него.

Предположительно, официально цена будет объявлена весной.