На операционной системе Android есть множество видеоигр, подавляющее большинство которых доступны для установки из магазина приложений Google Play Store. Игры существуют как платные, так и бесплатные или условно-бесплатные. Если игра платная, разработчикам требуется создать для неё демоверсию, что требует времени и усилий. Быть может, Google скоро предложит своё решение этой проблемы.
Анализ установочного файла формата APK для версии Google Play Store 49.6.19-29 позволил журналистам издания Android Authority обнаружить строки кода с упоминанием функциональности «Попробуй перед покупкой».
Фрагмент кода даёт понять, что разработчики игр смогут задавать длительность бесплатного пробного периода в минутах или часах. Хотя пока речь идёт только об играх, для приложений такая возможность тоже не помешала бы.
Если после ознакомления с демоверсией пользователю всё понравилось, он сможет после оплаты продолжить игру с прежнего места. Один пользователь может применять пробную версию одной игры только один раз.
Пока неизвестно, будет ли это новшество относиться к условно-бесплатным играм, давая временный доступ к платному контенту в них.