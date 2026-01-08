Представители Android Authority нашли в программном коде Google Play Store 49.6.19-29 настройки для указания длительности работы пробной версии игр

На операционной системе Android есть множество видеоигр, подавляющее большинство которых доступны для установки из магазина приложений Google Play Store. Игры существуют как платные, так и бесплатные или условно-бесплатные. Если игра платная, разработчикам требуется создать для неё демоверсию, что требует времени и усилий. Быть может, Google скоро предложит своё решение этой проблемы.

Анализ установочного файла формата APK для версии Google Play Store 49.6.19-29 позволил журналистам издания Android Authority обнаружить строки кода с упоминанием функциональности «Попробуй перед покупкой».

Фрагмент кода даёт понять, что разработчики игр смогут задавать длительность бесплатного пробного периода в минутах или часах. Хотя пока речь идёт только об играх, для приложений такая возможность тоже не помешала бы.

Если после ознакомления с демоверсией пользователю всё понравилось, он сможет после оплаты продолжить игру с прежнего места. Один пользователь может применять пробную версию одной игры только один раз.

Пока неизвестно, будет ли это новшество относиться к условно-бесплатным играм, давая временный доступ к платному контенту в них.