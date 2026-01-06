Компактные модели на чипах семейства Panther Lake являются чрезвычайно мощными

Компания MSI на проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке электроники CES представляет не только традиционные компьютеры. Также производитель показал сверхкомпактный ИИ-ПК Cubi NUC AI+ 3MG. Объём его корпуса составляет 0,51 л, так что подобное устройство можно без усилий носить с собой. Небольшой размер не мешает этому компьютеру справляться с тяжёлыми нагрузками, в том числе с приложениями искусственного интеллекта.

За скорость отвечают процессоры Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3). Это позволило пройти сертификацию Copilot+ PC, поскольку в состав процессора входит блок нейронных вычислений пятого поколения с производительностью до 50 TOPS. Самые экономные покупатели могут выбрать ПК на процессоре Core Ultra 5 322, также есть более быстрый вариант Core Ultra 7 355.

Флагманский вариант основан на 16-ядерном процессоре Core Ultra 9 386H со встроенной графикой с четырьмя ядрами Xe3. Памяти доступно до 32 ГБ в двух слотах SO-DIMM, ещё есть слот NVMe для расширения хранилища. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 7, два порта LAN, несколько USB.

Мониторы в количестве четырёх можно подключать к двум портам Thunderbolt 4. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев для авторизации при входе в систему.