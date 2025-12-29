Чипы, платы стоимостью около 506 рублей и другие компоненты закупаются на китайских маркетплейсах по отдельности

Не желая месяцами или даже годами ждать возвращения поставок оперативной памяти в норму, и тем более не желая переплачивать за неё в несколько раз, российские умельцы начали брать дело в свои руки. По данным телеканала «Известия», они приобретают компоненты для самостоятельной сборки планок памяти на китайских маркетплейсах.

Стоимость плат DDR5 в настоящее время составляет около 506 рублей. Дефицитным товаром являются чипы памяти, особенно если нужна их оперативная доставка. Производят такие чипы всего несколько компаний, и их стоимость в уходящем году выросла в 2-3 раза.

Есть проблемы и на рынке твердотельных накопителей, где также наблюдается рост цен. Эксперты считают, что здесь кризис не такой масштабный, как в сегменте оперативной памяти. В крайнем случае, если необходимо собрать новый компьютер, заменить вышедший из строя SSD или просто расширить объём хранилища в имеющемся компьютере, можно приобрести жёсткий диск.

По мнению некоторых специалистов, повышенный спрос на чипы памяти продлится не слишком долго. Они надеются, что поставки сохранятся, поскольку производители работают в дружественных странах. В результате этого постепенно должны стабилизироваться и цены, хотя на их семикратное уменьшение до летних вряд ли стоит рассчитывать.