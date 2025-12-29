Высокий спрос из-за бума ИИ позволит ведущему мировому производителю чипов отлично заработать

Спрос на кремниевые пластины TSMC 2 нм настолько высок, что все заказы уже распределены до конца 2026 года. Клиенты компании получили уведомление о том, что TSMC будет поднимать цены на протяжении четырёх лет подряд, начав уже в первых числах января. Это означает очередной этап подорожания флагманской электроники, такой как смартфоны, основанные на техпроцессах последнего поколения.

Издание Economic Daily News сообщает, что в 2026 году рост цен у TSMC составит несколько процентов. Сколько именно, зависит от объёма заказов и нюансов переговоров с каждым заказчиком.

Аналитики полагают, что цены пластин вырастут на 3-10%. Дефицит может возникнуть и на пластины на техпроцессе 3 нм, которые в 2026 году должны выйти на максимальный объём производства. Это приведёт к увеличению их стоимости на 3%. Можно сказать, что со взлётом ИИ TSMC стала жертвой собственного успеха, испытывая нехватку рабочей силы и резкий рост капитальных затрат.

Компания Apple обеспечила себе контракт на выпуск более чем половины первоначальных партий чипов на техпроцессе 2 нм. Это будут процессоры A20 и A20 Pro, которые войдут в состав аппаратов iPhone следующего поколения. Qualcomm и MediaTek придётся довольствоваться оставшимися объёмами производства на техпроцессе N2P. TSMC строит три новых завода, но на это потребуется немало времени, а пока дефицит никуда не денется.