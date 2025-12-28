Количество бесплатных запросов у «Билайна» и «Мегафона» ограничено, а затем потребуется платная подписка.

В конце 2025 года российские операторы мобильной связи взяли на вооружение новый метод привлечения абонентов. Поскольку прибыль от традиционных услуг связи в виде телефонных звонков и доступа в интернет сокращается, внимание молодых потребителей с хорошим уровнем платёжеспособности пытаются привлечь доступом к нейросетям.

Издание «Коммерсантъ» рассказывает о том, что компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») является одним из таких операторов. Его абоненты получат возможность работать с нейросетями на официальном сайте оператора и в Telegram. 300 токенов даются бесплатно, за 1500 токенов просят 300 руб, а за 8000 токенов - 1500 руб. Бесплатно доступны DeepSeek, GPT-5 Nano и Mini. Если заплатить, этот список пополнят Claude, Gemini и Grok.

В Билайн говорят о высоком спросе на тариф «План б.», число пользователей которого превысило 400 тысяч человек. Считается, что до 2% пользователей бесплатного тарифа приобретут подписку.

Доступ к этим нейросетевым предложениям есть и у абонентов других операторов мобильной связи. Таким образом, Билайн рассчитывает не только продать доступ к ИИ, но и полностью переманить к себе пользователей конкурентов.

У конкурентов такие предложения тоже имеются. Мегафон даёт доступ к DeepSeek, GPT-5, Claude 4, а также сервисам создания изображений вроде Midjourney и Suno. Бесплатными являются лишь 20 запросов, после чего услуги становятся платными по цене от 59 руб. Популярный тарифный план со 100 запросами к GPT Plus стоит 299 руб в месяц.

В МТС есть безлимитные ИИ-тарифы. Для абонентов без отдельного тарифа для нейросетей доступно 50 бесплатных запросов ежемесячно, а для абонентов остальных операторов таких запросов даётся 10.