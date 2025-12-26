Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Список самых популярных в России видеоигр в 2025 году возглавила EA Sports FC 25
Мировая популярность футбола делает популярными и посвящённые ему видеоигры

Подводя итоги 2025 года, розничная сеть «М.Видео» рассказала о том, какие видеоигры продавались у неё в наибольших количествах. Открывает этот список футбольный симулятор EA Sports FC 25 для игровой консоли PlayStation 5. На четвёртом месте находится эта же игра для версии PlayStation 4.

Только ими предложения от EA Sports не ограничиваются. Топ-5 по доходу от продаж игр замыкает новая версия EA Sports FC 26, а на третьем месте находится UFC 5 этого же издателя.

На втором месте по деньгам располагается Grand Theft Auto V также для PlayStation 5, лидируя по количеству проданных экземпляров. Этот результат ещё более впечатляющий с учётом того, что релиз этой игры на PlayStation 3 состоялся более 10 лет назад. С учётом подобной популярности неудивительно, что ажиотаж вокруг следующей версии GTA настолько велик.

На шестом месте находится ремастер игры The Last of Us Part 2, которой помог выпущенный в этом году второй сезон одноимённого сериала. Игру It Takes Two можно назвать родоначальником целого жанра, поскольку её разработчики также создали популярную на консолях Split Fiction. В «М.Видео» не сомневаются, что скоро появятся новые игры с похожим игровым процессом.

Если говорить об устройствах, главным событием года стало начало продаж Nintendo Switch 2. Наличие в комплекте поставки игры Mario Kart World автоматически сделало её самой продаваемой для этой консоли. На втором месте располагается Donkey Kong Bananza, а замыкает тройку лидеров Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.

#россия #игры #видеоигры #ea sports
Источник: hi-tech.mail.ru
Сейчас обсуждают

Remarc
00:31
пожар в каждый дом-покупай rtx 4080-5090)
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Dentarg
00:30
Наночастицы золота, платины и палладия на графеновой подложке + сверхточной электронный микроскоп.И чисто алхимия, смешаем по приколу и посмотрим, что получится? А кто финансирует подобные эксперимент...
Физики обнаружили странное состояние материи, промежуточное между жидким и твердым
Dentarg
00:26
Блогеры, каждый сам за себя.
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Dentarg
00:24
Дисклеймер: повторное приобретение убогих вещей из прошлого не вернёт вашу молодость и позитивного отношения к будущему. У вас будут только эти убогие вещи.
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
Никита Абсалямов
00:18
Ну Celeron пойдёт на продажу в комплекте с кулером по цене шаурмы, а на i7 мы будем собирать мега игровую сборку с лучами Хуанга - по дешману...
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
mozghru
00:16
РФ хочет захватить богатых европейских пенсионеров,Китай наверное тоже..только пенсионеры-японские.. логика(с)
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
32Влад32
00:02
А другой покупатель заказал один SSD и получил неисправный.
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
mozghru
00:00
Это процы пойдут под просмотр ютубчика в 4к,Герои3,Казаки и браузерки типа ГВД.. Оба хороши)
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
valderm
23:49
о чем не пожалел? 5900Х пашет на GA B550 M Aorus Elite и все ОК ... даже PCI 4.0 на ней никак видяху RX 9060 XT 16 Gb ну ни как не ограничивают
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
mozghru
23:44
Платный мультиплеер,игры по овер-прайсу,платные моды.. Да и не тянет сие слабое железа по меркам 2025 года,анрил энжел 5 с нанитами и буритами) Гейминг 720п-30 фпс.. Великая компьютера(даже бюджетная)...
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
