Мировая популярность футбола делает популярными и посвящённые ему видеоигры

Подводя итоги 2025 года, розничная сеть «М.Видео» рассказала о том, какие видеоигры продавались у неё в наибольших количествах. Открывает этот список футбольный симулятор EA Sports FC 25 для игровой консоли PlayStation 5. На четвёртом месте находится эта же игра для версии PlayStation 4.

Только ими предложения от EA Sports не ограничиваются. Топ-5 по доходу от продаж игр замыкает новая версия EA Sports FC 26, а на третьем месте находится UFC 5 этого же издателя.

На втором месте по деньгам располагается Grand Theft Auto V также для PlayStation 5, лидируя по количеству проданных экземпляров. Этот результат ещё более впечатляющий с учётом того, что релиз этой игры на PlayStation 3 состоялся более 10 лет назад. С учётом подобной популярности неудивительно, что ажиотаж вокруг следующей версии GTA настолько велик.

На шестом месте находится ремастер игры The Last of Us Part 2, которой помог выпущенный в этом году второй сезон одноимённого сериала. Игру It Takes Two можно назвать родоначальником целого жанра, поскольку её разработчики также создали популярную на консолях Split Fiction. В «М.Видео» не сомневаются, что скоро появятся новые игры с похожим игровым процессом.

Если говорить об устройствах, главным событием года стало начало продаж Nintendo Switch 2. Наличие в комплекте поставки игры Mario Kart World автоматически сделало её самой продаваемой для этой консоли. На втором месте располагается Donkey Kong Bananza, а замыкает тройку лидеров Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.