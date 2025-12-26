Длительность производственного цикла 2 нм будет выше по сравнению с техпроцессом TSMC 3 нм

Уходящий 2025 год был последним, когда техпроцесс 3 нм мог по праву называться наиболее передовым. Крупные игроки полупроводникового рынка, такие как Apple, Qualcomm, MediaTek, в 2026 году начнут заказывать у TSMC чипы на техпроцессе 2 нм. Тайваньская компания сообщила о начале массового производства и строительстве ещё трёх заводов с целью удовлетворения постоянно растущего спроса.

Apple забронировала больше половины мощностей TSMC 2 нм, но это не помешает MediaTek и Qualcomm представить свои чипы почти одновременно с ней, если верить последнему слуху. Причина в том, что на производство 2 нм чипов уходит больше времени, чем 3 нм.

Другой слух ещё раньше говорил, что Qualcomm и MediaTek воспользуются более продвинутым техпроцессом TSMC N2P вместо N2 у Apple. Источник Smart Chip Insider на Weibo опровергает это и говорит о применении тремя производителями одного техпроцесса с релизом чипов в будущем сентябре. В этом месяце Apple ежегодно представляет новое поколение iPhone, на этот раз на процессорах A20 и A20 Pro. Qualcomm должна представить две разновидности чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Что касается MediaTek, ранее сообщалось о колебаниях компании относительно выпуска двух чипов, так что Dimensity 9600 могут представить в единственном варианте. Ещё есть Samsung, которая раньше всех конкурентов представит Exynos 2600 с собственным техпроцессом 2 нм.

В результате уже через год желающие смогут стать обладателями мобильных устройств с чипами 2 нм как на iOS, так и на Android. Конечно, если цены на флагманы из-за дефицита памяти не отобьют это желание у большинства покупателей.