Пользователи не торопятся менять уже имеющиеся у них устройства, в том числе по причине отсутствия инновационных новшеств

Представители «М.Видео» поделились статистикой продаж смарт-часов и фитнес-браслетов в России по итогам 2025 года. Если говорить о количестве проданных единиц, по сравнению с 2024 годом их стало меньше на 12,9%. За неполный год было приобретено примерно 6 млн единиц носимых устройств. В деньгах падение составило 10,9%, всего устройств было продано на общую сумму 4,3 млрд руб. Средняя цена покупки составила всего 716 руб.

В МТС также говорят о падении продаж носимых устройств на территории России. Согласно статистике этой розничной сети, 82% покупателей отдают предпочтение полноценным умным часам. На долю фитнес-браслетов приходится 13%, а остальные 5% — на детские смарт-часы.

Если смотреть по производителям, 30% продаж приходится на малоизвестные бренды из Китая. Среди более известных имён 19% набирает Xiaomi, столько же у Huawei. Дорогие часы Apple приобретает 5% покупателей, как и Samsung.

Аналитики полагают, что существуют две основные причины спада продаж носимых устройств. В этом году ни один производитель не представил ни одного по-настоящему инновационного продукта, который возникло бы желание во что бы то ни стало купить. Также стремлению приобрести новую модель не способствует высокий уровень продаж в 2023 и 2024 годах, когда все желающие уже купили носимые устройства.