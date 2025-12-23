Пользователи смогут узнать, к какому архетипу они относятся

Компания OpenAI подводит итоги уходящего года и даёт пользователям приложения ChatGPT возможность подвести итоги своего взаимодействия с ним. Персональные итоги в этом году предлагаются впервые и доступны всем желающим, если выполнить вход с IP-адресов определённых стран.

Эта функциональность напоминает аналогичные возможности в сервисах вроде YouTube и Spotify. Благодаря ей можно понять, с какими вопросами человек чаще всего обращался к чат-боту по ходу 2025 года. Отображается статистическая информация, включая то, сколько чатов было создано, сколько сгенерировано изображений и т.д.

Анализируя переписку с пользователем, ChatGPT определяет предпочитаемый им стиль общения: деловой, созидательный, дружелюбный и тому подобные, в результате чего пользователю присваивается архетип.

Есть в итогах года и развлекательные моменты. Пользователь получит персональное стихотворение, иллюстрацию из пикселей, награду за минувший год и прогнозы на год будущий.

Чтобы подвести итоги своего общения с ChatGPT, нужно подключиться с IP-адреса Австралии, Новой Зеландии, Канады, Великобритании или США, запустить любой вариант ChatGPT, то есть мобильное приложение, приложение для ПК или веб-версию через браузер, после чего написать запрос «Show me my year with ChatGPT». Это доступно в том числе пользователям бесплатного тарифа, но необходимо, чтобы были активны истории чатов и опция «Память».