Полная блокировка популярного приложения становится всё ближе

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает об усилении ограничений в работе популярного в России мессенджера WhatsApp. В воскресенье и понедельник количество сообщающих о сбоях в работе приложения пользователей увеличилось. Портал «Сбой.РФ» к 17:00 22 декабря сообщил о поступлении более чем 3500 жалоб.

В Роскомнадзоре говорят о нарушении принадлежащей компании Meta* платформой российского законодательства, что и становится причиной дальнейшего закручивания гаек. По словам представителей ведомства, при помощи этого мессенджера ведётся организация террористических действий и подбор исполнителей для их выполнения, мошенничество и другие виды правонарушений против российских граждан. Также в Роскомнадзоре сообщили, что сервис будет заблокирован полностью, если требования законодательства продолжат игнорироваться.

Отсчёт вводимых ограничений ведётся с августа 2025 года. Тогда стали недоступными аудио- и видеозвонки, как и в Telegram. Признали наличие этих ограничений только спустя 2 месяца.

Примерно тогда же, в конце августа, пользователи начали чаще жаловаться на неполадки в работе WhatsApp. О возможности полной блокировки в Роскомнадзоре заявили ещё 28 ноября. Пользователям порекомендовали подобрать для общения другие мессенджеры.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России