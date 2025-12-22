Сайт Конференция
Блогер
Samsung может вскоре начать производство чипов для компании xAI Илона Маска
Число крупных заказчиков полупроводникового подразделения Samsung продолжает расти

Несколько месяцев назад Samsung заключила сделку на сумму $16,5 млрд с американским автопроизводителем Tesla, принадлежащим Илону Маску. Речь идёт о производстве чипа AI6 следующего поколения. Позже две компании договорились о производстве чипа нынешнего поколения AI5 для электромобилей. Ещё раньше Samsung уже выпускала чип AI4 для Tesla. Теперь сообщается, что Samsung и Илон Маск сотрудничают и в других направлениях.

На X/Twitter инсайдер Jukan рассказал, что Samsung Foundry подписала контракт с занимающейся искусственным интеллектом компанией xAI. Эта основанная Илоном Маском компания является создателем популярного чат-бота Grok. На что заключён контракт, сказано не было, но речь может идти о производстве чипов для ИИ-ускорителей. Samsung заказала три установки EUV для производства полупроводниковых чипов на своём заводе в США.

Samsung Foundry добилась успехов в техпроцессе 2 нм, что помогло привлечь Apple и Tesla. Теперь в этот список вошла xAI, а скоро очередным заказчиком может стать AMD. Это позволяет Samsung надеяться составить конкуренцию ведущему производителю, компании TSMC.

#samsung #xai
Источник: sammobile.com
Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
14:01
использовали, на Украине, просто дальность ракет воздух-воздух позволяет не вступать в прямой бой, а просто взлететь, найти цель, запустить ракету и уйти
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Krogot
13:53
тов. Зистакс очень популярен. На все его посты комментаторы слетаются как мухи... на мёд.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Krogot
13:51
2 ядра 3 Гига...знаем знаем
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
ИСКАНДЕР
13:46
Интересно, они в своих прогнозах учитывают Китай? Что-то мне подсказывает, что они с удовольствием займут нишу потребительской памяти и хрен их потом оттуда смогут выгнать. )))
Глава Micron указал на сохранение дефицита RAM после 2026 года
Windmark_
13:44
Его хоть кто нибудь видео на боевых заданиях ?)))) максимум на авиашоу
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
_ErOp_
13:43
И не жаль им своё население? в префектуре и так половина народа больна раком, они снова "текущие" американские реакторы запускают... На американском топливе. По американскому приказу. Вот она какая - ...
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
ИСКАНДЕР
13:43
У тебя нет зарплаты и ты пишешь в комментах, значит ты уже бот! Поздравляю! )))
Перспективы дезинфляции в России
ИСКАНДЕР
13:37
Т.е. из-за неправильных настроек к ним мог подключаться кто угодно, но подключались 100% только российские хакеры? )))
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
eastSiR
13:20
это не так, были новости недавно, что Су57М1 будет выпускаться в 2026 году. А это просто новый универсальный двигатель, который на нынешние 57 будут ставить, на 35, 34, 30 при замене движков короче. Э...
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
eastSiR
13:08
177 тоже надо испытывать, что не отменяет наличие 30. В источнике ничего не написано, что 177 вместо 30
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
