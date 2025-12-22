Число крупных заказчиков полупроводникового подразделения Samsung продолжает расти

Несколько месяцев назад Samsung заключила сделку на сумму $16,5 млрд с американским автопроизводителем Tesla, принадлежащим Илону Маску. Речь идёт о производстве чипа AI6 следующего поколения. Позже две компании договорились о производстве чипа нынешнего поколения AI5 для электромобилей. Ещё раньше Samsung уже выпускала чип AI4 для Tesla. Теперь сообщается, что Samsung и Илон Маск сотрудничают и в других направлениях.

На X/Twitter инсайдер Jukan рассказал, что Samsung Foundry подписала контракт с занимающейся искусственным интеллектом компанией xAI. Эта основанная Илоном Маском компания является создателем популярного чат-бота Grok. На что заключён контракт, сказано не было, но речь может идти о производстве чипов для ИИ-ускорителей. Samsung заказала три установки EUV для производства полупроводниковых чипов на своём заводе в США.

Samsung Foundry добилась успехов в техпроцессе 2 нм, что помогло привлечь Apple и Tesla. Теперь в этот список вошла xAI, а скоро очередным заказчиком может стать AMD. Это позволяет Samsung надеяться составить конкуренцию ведущему производителю, компании TSMC.