К концу столетия во всём мире может остаться не более 18 000 ледников

Крупное исследование под руководством Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) оценило, сколько ледников в мире переживут конец этого столетия и как долго просуществует каждый из них. При повышении температуры на +4 °C к 2100 году останется всего около 18 000 ледников. Если же потепление составит +1,5 °C, то останется около 100 000 ледников.

Команда ввела концепцию «пика вымирания ледников». Это момент, когда ежегодная потеря ледников достигает максимума. При +1,5 °C пик приходится примерно на 2041 год, когда исчезнет около 2000 ледников. При +4 °C пик смещается к 2055 году, а ежегодное число исчезающих ледников возрастает примерно до 4000.

В Альпах прогнозы особенно неблагоприятные. Если климатическая политика приведёт к повышению температуры на 2,7 °C, к 2100 году в Центральной Европе останется около 110 ледников, 3% от нынешнего числа. При потеплении на 4 °C останется примерно 20 ледников. Это станет продолжением тенденции, в рамках которой с 1973 по 2016 год только в Швейцарии исчезло более 1000 ледников.

Результаты исследований показывают, что регионы с большим количеством небольших ледников на относительно низких высотах или вблизи экватора особенно подвержены риску. К этой группе относятся Альпы, Кавказ, Скалистые горы, а также части Анд и африканских горных хребтов, расположенных в низких широтах. Ожидается, что в этих регионах более половины всех ледников исчезнут в течение следующих десяти-двадцати лет.

Проведённый анализ даёт практическую информацию, которая может помочь правительствам, туристической индустрии и специалистам по управлению стихийными бедствиями подготовиться к уменьшению количества снега и льда и более нестабильным запасам воды.