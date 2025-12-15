2229 представленных в 2025 году игр не получили ни одного отзыва

Статистика SteamDB показала, что в цифровом магазине за год было выпущено 19112 игр. 9327 из них получили менее 10 пользовательских отзывов, а у 2229 игр нет ни одного отзыва.

Это показывает увеличивающийся разрыв между числом релизов и вовлечённостью геймеров в крупнейшем игровом магазине мира. Открытая модель публикации снизила барьер для релизов, но она не гарантирует видимость игр. Для небольших студий и независимых разработчиков без рекламных бюджетов выделиться в Steam ничуть не легче, чем создать игру.

Эта тенденция наблюдается не первый год. В 2024 году в Steam выпустили почти 19000 игр, но лишь чуть более 20% из них набрали достаточно игроков, чтобы Valve запустила функции для сообщества, включая коллекционные карточки, значки и смайлики.

Valve внедрила множество систем помощи разработчикам. Это списки желаний, алгоритмические очереди поиска, сети кураторов и пользовательские теги, персонализированные рекомендации. При этом определяющие видимость в магазине алгоритмы остаются непрозрачными для разработчиков и игроков.

В итоге можно сделать вывод, что успех Steam привлёк в магазин такое количество игр, на которое элементарно не хватает геймеров.