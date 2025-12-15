Это позволит Apple сделать складной аппарат более тонким

Согласно последним данным, первый складной смартфон компании Apple будет стоить $2399. Это почти так же дорого, как недавно выпущенный Samsung втрое складывающийся смартфон Samsung Galaxy Z TriFold. За такие деньги покупатели рассчитывают на лучшие из возможных характеристик, но, похоже, лицевого распознавания Face ID обладатели iPhone Fold не получат. Избавившись от компонентов этой системы, инженеры смогут сделать корпус устройства более тонким.

Также инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple избавит это устройство от каких-либо вырезов на экране, поскольку камера будет находиться под дисплеем. По сравнению со сведениями от него же, поступившими в начале года, внутренний экран был уменьшен до размера 7,58 дюйма, а диагональ внешнего экрана составляет 5,25 дюйма. Отсутствие Face ID подтвердил и известный аналитик Минг-Чи Куо. Он же ранее заявлял, что компоненты камеры TrueDepth будут отсутствовать из-за конструктивных сложностей.

Поскольку iPhone Fold обладает испарительным отсеком, его толщина уже близка к предельно допустимой. Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что устройство в раскрытом виде похоже на два лежащих рядом друг с другом iPhone Air.

Среди других характеристик называют две камеры с разрешениями 48 Мп. Самым сложным компонентом складного устройства будет шарнир, в котором Apple применит жидкий металл и прочный композит на основе аморфного металлического стекла.